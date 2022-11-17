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Kırşehir Jandarması ‘Reflektif Yelek’ uygulaması yaptı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Reflektif Yelek’ uygulaması yaptı.
KIRŞEHİR 17.11.2022, 09:49
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Reflektif Yelek’ uygulaması yaptı.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ’Bisiklet ve motosiklet sürücüleri ve yolcularının gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek’ giyilmesi üzerine uygulama yapıldı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla sorumluluk alanında 35 motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcısına ‘Reflektif Yelek Giy Görünür Ol’ sloganı ile reflektif yelek dağıtımı gerçekleştirildi.