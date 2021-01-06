Kırşehir Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray yolu üzerinde yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, aldıkları ihbar ve yaptıkları teknik takip sonucunda karayolu üzerinde 68 plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda (70) gr. metamfetamin maddesi, (5) gr. kubar esrar maddesi, (1) adet captagon hap ve (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

B.Ö ve A.D isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.