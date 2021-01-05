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Kırşehir Jandarma’dan tarihi eser operasyonu
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser operasyonu yapıldı.
KIRŞEHİR 05.01.2021, 12:12
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser operasyonu yapıldı.
Yapılan operasyonda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 113 adet sikke, 8 adet yüzük ve 29 adet obje ele geçirildi.Araçta bulunan M.B., A.E. ve O.Ç. isimli şahıslar göz altına alındı. İfadelerinin ardından şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.
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