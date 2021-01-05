Kırşehir Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser operasyonu yapıldı.

Yapılan operasyonda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 113 adet sikke, 8 adet yüzük ve 29 adet obje ele geçirildi.

Araçta bulunan M.B., A.E. ve O.Ç. isimli şahıslar göz altına alındı. İfadelerinin ardından şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.