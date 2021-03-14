Kırşehir Jandarmadan sağlıkçılara çiçekli kutlama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılara çiçek dağıttı.

Jandarma ekipleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Acil serviste görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine çiçek dağıtımı yapıldı. Yeni tip korona virüs salgın sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden jandarma ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.