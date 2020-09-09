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Kırşehir HUDER Temsilciliğinden kınama

HUDER TEMSİLCİSİ BİLGEHAN ALTAŞ

KIRŞEHİR 09.09.2020, 08:45
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Kırşehir HUDER Temsilciliğinden kınama

Katıldığı bir televizyon programında İmam-Hatiplilerle ilgili sarf ettiği cümleler için Kırşehir HUDER Temsilciliği Erol Mütercimler hakkında kınama açıklamasında bulundu.

Yazılı yapılan açıklamada HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş, "2020 yılında televizyon ekranlarında yazar ve televizyon programcısı olarak bilinen Erol Mütercimler’in, konuk olduğu bir programda,  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yıllardır  faaliyet gösteren, binlerce mezun veren, saygın bir eğitim kurumu olan İmam Hatip Okulları mezunlarını “sahtekar, ahlaksız ve cinsi sapık” gibi kabul edilemez ve çirkin ifadelerle tanımladığını şaşkınlıkla izledik"ifadelerine yer verdi.

Yapılan yazılı açıklama ise şöyle;

"İmam Hatip Okullarına yönelik ideolojik saiklerle zaman zaman  yöneltilen herhangi bir temeli olmayan  ithamların bir yenisine daha rastlamak ve bu açıklamayı yapmak esasında üzücü olmakla beraber yıllardır devam edegelen sistematik  nefret, ayrımcılık ve aşağılamanın yeni bir tezahürünü görmek de düşündürücüdür. İmam hatip okullarına karşı temelsiz şekilde,  ideolojik yargılarla zaman zaman dışa vuran  zihniyeti kınıyoruz. Bu zihniyet ile hukuki yönden mücadele etmekle beraber artık zihinlerden bu aşağılamaların silinmesi ve  imam hatip okulu mezunlarının bu tip karalama ve hakaretlere maruz kalmaması için kamuoyunun da tümüyle duyarlı olması ve tepki vermesi gerekmektedir. Basın açıklamamız ile incinen ve yaralanan imam hatip mezunlarını, imam hatip liselerinde hali hazırda okuyan öğrencileri, imam hatip okullarının yapımı ve yaşatılmasında emek harcayan insanları, öğrenci velilerini, eğitimcileri ve ülkemizde duyarlı olan tüm vatandaşlarımızın belki bir nebze sözcüsü olmakla birlikte, bu nefret söyleminin bir daha yaşanmaması adına son bulması için tüm kamuoyuna açık bir çağrı yapma mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyoruz. Anılan şahıs ve ona gerek açık gerek zımni şekilde destek veren bu zihniyeti kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz. "

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