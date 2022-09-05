Kırşehir FK Başkanı Torun, "Camiamız üzgün, mücadelemiz sürecek"

Kırşehir Ahi Stadında oynanan ve yeşil beyazlı ekibin mağlup olduğu maçtan sonra çıkan olaylarla ilgili konuşan Kırşehir FK Başkanı Torun, camianın üzgün olduğunu ve Kırşehir ekibinin mücadelesinin süreceğini söyledi.

Maçtan çok şehirde çıkan olayların konuşulduğu müsabaka ile ilgili açıklamada bulunan Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, mağlubiyeti üzüntü ile karşıladıklarını ve yeşil beyazlı ekibin yoluna devam ettiğini belirtti.

Torun, "Kendi sahamızda oynadığımız maçta ne yazık ki TFF 2. Lig gurubun en pahalı takımı olan Kocaelispor’a yenildik. Sahamızda hiçbir takıma karşı mağlubiyeti kabul etmememe rağmen ne yazık ki camiamız mağlubiyete üzüldü" dedi. Takımın ve teknik kadronun sonuna dek yanında olacaklarını belirten Torun, "Netice ne olursa olursun hiç kimse bana, yönetimime, oyuncuma, teknik kadroma ve maç boyunca bir an susmayan taraftarıma karşı eleştiri sınırını aşarak hakaret edemez. Bu cihette ahlaksızlık boyutunda bizlere yazdığınız ya da yazacağınız tüm cümleleri misli ile iade ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.