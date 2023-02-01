Kırşehir esnaf odalarından çağrı: "Küçük esnafa da doğalgaz ve elektrik indirimi olsun"

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği, sanayiciye uygulanan doğalgaz ve elektrik indiriminin küçük esnafa da uygulanmasını istedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, en büyük beklentisinin doğalgaz ve elektrik aynı indirimlerin küçük esnafa da yapılması olduğunu söyledi. Sanayide kullanılan elektrik fiyatlarına yüzde 12 oranında indirim yapılmasının olumlu olduğunu, ancak aynı indirimin esnaf ve sanatkâr işletmelerine de yapılması gerektiğini belirten Başkan Öztürk, “Sanayicilerimiz için uygulanan bu indirimler bizleri sevindirdi. Ancak aynı uygulamaların küçük esnafımız için de düzenlenmesi en büyük beklentimizdir" dedi. Ekonomik dalgalanmaların küçük esnafı yorduğunu aktaran Öztürk, "Ekonomik şartlar altında zorlanan esnaflarımız bir nebze de olsa rahata kavuşmalıdır. Esnafımızın iş yerinde hiç durmadan çalışan dolaplar, ışıklı tabelalar gibi ürünler esnafımızın faturalarına yansıyor. Giderlerin altından kalkamayan esnafımız bir de elektrik ve doğalgaz ücretlerindeki pahalılık altında eziliyor. Sanayicilerimize uygulanacak olan bu indirimlerin esnaflarımıza da uygulanmasını bekliyoruz. Giderler bu şekilde devam ederse sokağımızın ışığı olan esnaflarımız birer birer kepenk kapatmaya devam edecek. Ekonominin mihenk taşı olan esnaflarımıza daha fazla ayrıcalık sunulmalıdır. Sokakların can damarı esnaflarımızın sırtındaki yük azaltılmalı, istihdamın önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.