Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: "Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli"

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Mehmet Fatih Yavuz; "Gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye’den, memurların refahına düşen payı istiyoruz" dedi.

Sendika binasında düzenlenen ve Memur Sen’e bağlı sendikaların da destek verdiği açıklamada konuşan Yavuz, "Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 + 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45’lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır" dedi. Küresel dengesizlikler ve son 1 buçuk yılda bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül pandemi etkisinin de ekonomiyle birlikte hayatı da etkilediğini aktaran Yavuz; "Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dahil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Hak, hukuk ve adalet böyle güçlenir devlet. Refah payının kamu görevlilerine de aktarıldığı adil bir sistemin başlangıcının hep birlikte verilmesi gerekiyor. Biz gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye’den, memurların refahına düşen payı istiyoruz" diye konuştu.

Yavuz ayrıca seyyanen zam ve en düşük memur maaşının da yükseltilmesini istedi.