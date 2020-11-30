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Kırşehir de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir’de yapılan narkotik operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca buldu.

KIRŞEHİR 30.11.2020, 14:06
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Kırşehir de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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Kırşehir’de yapılan narkotik operasyonunda narkotik köpeği uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca buldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, şehir merkezi girişinde uygulama yaptı.

Ankara’dan Kayseri istikametine giden iki aracın durdurulmasıyla gerçekleştirilen operasyonda Narkotik köpeği “Çine” aracın koltuk alt kısmında 1 ruhsatsız tabanca ile 54 tabanca fişeği buldu. Araçta yapılan aramada sürücüler O.D ve A.Ö, ekiplerce göz altına alındı.
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