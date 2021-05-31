Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül: ”Cezaevleri adeta eğitim yuvası”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyasında konuşan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, cezaevlerinin adeta eğitim yuvası olduğunu söyledi.

Başsavcı Yurdagül, Kırşehir Adalet Sarayı içerisinde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyasında her bireyin kasıtlı ve taksirli suçtan cezaevine girebileceğini belirtti.

Kitap Bağış kampanyası açılış töreninde konuşan Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül,”Her cezaevimiz adeta birer eğitim yuvası, birer kültür yuvası son yıllarda cezaevlerinde önemli bir eksikliğimiz manevi rehberlik hizmetleriydi. Orada da Diyanet İşleri Başkanlığıyla yapılan protokoller çerçevesinde çok etkili faaliyetler yürütülüyor. Ceza infaz kurumundan ayrılırken bir hükümlü mümkünse bir meslek edinmiş olarak şayet bir meslek ediniyorsa o mesleğe ait sertifika edinmiş olarak ayrılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Kırşehir protokolü kampanyaya destek olmak amacıyla kitap bağışında bulundu.