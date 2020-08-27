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Kırşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR, TRANSFER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
KIRŞEHİR 27.08.2020, 16:26
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Kırşehir Belediyespor, 2020-2021 Futbol sezonu açılışı öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni teknik patronu Gürses Kılıç, yönetiminde izlenen oyuncular takımla kaynaştırılıyor.
Yeşil Beyazlı kulüp, iç transferde; İsmail Düzgün, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Onur Karabak, Deniz Çınar, Erbay Eker ile anlaşma sağladı. Dış transferde ise kadrosunu güçlü tutmaya çalışan yeşil beyazlılar, Gökay iravul, Volkan Altınsoy,Bilal Gulden, ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz hafta Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında da kulüp başkanı Mustafa Bulut, şehre yakışır ve hedefleri olan bir takım oluşturmak istediklerini söylemişti.
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