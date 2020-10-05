Kırşehir Belediyespor, sezonun ilk galibiyetini aldı
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TAKIMI MİSLİ. COM 2. LİG KIRMIZI GURUPTA 3. HAFTADA İLK GALİBİYETİNİ ALDI.
Kırşehir Belediyespor takımı Misli. com 2. Lig Kırmızı gurupta 3. haftada ilk galibiyetini aldı.
Sezonun kontrollü ve seyircisiz başlaması sonrası ilk maçına deplasmanına giden 90 + 6’da mağlup olan yeşil beyazlı ekip, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Etimesgut Spor maçına çıkmadı. Ligin 3. haftasında Kastamonu Spor maçı için deplasmana giden Kırşehir Belediyespor takımı 72. dakikada Üstün Bilgi’nin kaydettiği tek golle sezonun da ilk galibiyetini aldı.
Galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Gürses Kılıç, "Zorlu Kastamonu deplasmanından 3 puanla dönmek bizleri ve camiamızı mutlu etmiştir. Zorlu süreçte bu galibiyete ve de deplasman galibiyetine çok ihtiyacımız vardı. Deplasmanda bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza yönetim kurulumuza taraftarımıza gelemeyen ve bizlere dualarıyla destek olan bütün Kırşehir halkına teşekkür ediyoruz"dedi.
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