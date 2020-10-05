banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
9 yıl hapsi isteniyor
9 yıl hapsi isteniyor
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?

Kırşehir Belediyespor, sezonun ilk galibiyetini aldı

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TAKIMI MİSLİ. COM 2. LİG KIRMIZI GURUPTA 3. HAFTADA İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

KIRŞEHİR 05.10.2020, 15:23
2
Kırşehir Belediyespor, sezonun ilk galibiyetini aldı

Kırşehir Belediyespor takımı Misli. com 2. Lig Kırmızı gurupta 3. haftada ilk galibiyetini aldı.

Sezonun kontrollü ve seyircisiz başlaması sonrası ilk maçına deplasmanına giden 90 + 6’da mağlup olan yeşil beyazlı ekip, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Etimesgut Spor maçına çıkmadı. Ligin 3. haftasında Kastamonu Spor maçı için deplasmana giden Kırşehir Belediyespor takımı 72. dakikada Üstün Bilgi’nin kaydettiği tek golle sezonun da ilk galibiyetini aldı.

Galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Gürses Kılıç, "Zorlu Kastamonu deplasmanından 3 puanla dönmek bizleri ve camiamızı mutlu etmiştir. Zorlu süreçte bu galibiyete ve de deplasman galibiyetine çok ihtiyacımız vardı. Deplasmanda bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza yönetim kurulumuza taraftarımıza gelemeyen ve bizlere dualarıyla destek olan bütün Kırşehir halkına teşekkür ediyoruz"dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2