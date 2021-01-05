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Kırşehir Belediyespor, Ercüment Coşkundere ile anlaştı
Kırşehir Belediyespor kulübü, Ercüment Coşkundere ile anlaşma sağladı.
KIRŞEHİR 05.01.2021, 12:14
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Kırşehir Belediyespor kulübü, Ercüment Coşkundere ile anlaşma sağladı.
Kamu oyuna yapılan açıklamada, “Ercüment Çoşkundere ve ekibine güvenimizin tam olduğunu belirtir, bu görevde hocamıza ve ekibine başarılar dileriz”denildi.
Kırşehir Belediyespor kulübü, geçtiğimiz ay takımı yöneten Gürses Kılıç’la karşılıklı olarak yapılan anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.Kılıç yönetiminde Ahi Stadında oynanan müsabakalarda yeşil- beyazlı ekip, 9 puan kaybetmişti.
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