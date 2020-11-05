Kırşehir Belediyespor basın sözcüsü Çelik, "Evimizde oynanan tüm maçlardan galip çıkmamız gerekiyor"
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TAKIMI BASIN SÖZCÜSÜ BATTAL ÇELİK, AHİ STADINDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAZANILAN VAN SPOR, MAÇI SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KIRŞEHİR BELEDİYESPOR'UN EVİNDE OYNANAN TÜM MAÇLARDAN GALİP ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.
Kırşehir Belediyespor takımı basın sözcüsü Battal Çelik, Ahi Stadında geçtiğimiz hafta kazanılan Van Spor, maçı sonrası yaptığı açıklamada, Kırşehir Belediyespor’un evinde oynanan tüm maçlardan galip çıkması gerektiğini söyledi.
Çelik, "Lig uzun soluklu bir maraton, oyuna iyi başlamak ve moralli olabilmek önemli. Galibiyetler, mağlubiyetler ve beraberlikler de yaşayacağız. Ancak bu süreçte galibiyet sayımız ne kadar fazla olur ise üst sıralardaki yerimiz o derece kıymetli olacaktır" dedi.
Takımın deplasmanda ki maçlarda da evindeki maçlardaki gibi özverili olmasının önemine işaret eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Takımımız her geçen gün daha iyi oluyor. Uyum süreci yaşayan oyuncularımız var onlarında tam anlamıyla takıma adapte olmasının ardından bu takım çok daha iyi oyun oynayıp galibiyetler kazanacak ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıracaktır."
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3