Kırşehir Belediyesi, ’Halk Süt ve Süt Ürünleri’ Projesini hayata geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek ’halk süt, halk yoğurt, halk peynir’ projeleri ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Çiftçiyi destekleyerek vatandaşın ekonomik süt ve süt ürünleri tedarik etmelerinin sağlaması amacıyla proje Kırşehir’de faaliyete geçecek. Şehrin muhtelif mahallelerinde kurulacak büfelerden ’halk süt, halk yoğurt, halk peynir’ satışı yapılacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapılacak proje ile ilgili yaptığı açıklamasında; ’’Çalışmalarımızda son geldik diyebiliriz. Kırşehir’deki üreticilerinden alarak işleyeceğimiz ürünleri sadece Kırşehir’de değil Ankara’da da satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi.