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Kırşehir Belediyesi, CHP’li Belediye Başkanlarını ağırladı

Kırşehir Belediyesi, CHP’li belediye başkanlarını istişare toplantısı kapsamında ağırladı.

KIRŞEHİR 20.08.2021, 19:08
Kırşehir Belediyesi, CHP’li Belediye Başkanlarını ağırladı

Kırşehir Belediyesi, CHP’li belediye başkanlarını istişare toplantısı kapsamında ağırladı.

Belediye tarafından organize edilen programda Kırşehir’e gelen CHP’li belediye başkanları Kırşehir Kadın Girişimciler Kooperatifi çalışmalarını yerinde inceleyerek tarihi ve kültürel alanları gezdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve bir yıllık yol haritasının belirleneceği toplantıda Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekincioglu, şehirdeki yatırımlar hakkında belediye başkanlarını bilgilendirdi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde Gönül Toplantı Salonu’nda Başkan Selahattin Ekincioğlu sunum yaptı.

Toplantı sonrası belediye başkanları Berlin Senfoni Orkestrası ve yerel müzik dinletisine katıldı.

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