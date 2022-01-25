Kırşehir Belediye Spor Sinan Özkara ile anlaştı

Kırşehir Belediye Spor Kulübü devre arası transferlerine bir yenisini daha ekledi, Turgutlu Spor’dan Sina Özkara ile anlaşan yeşil beyazlılar, play-off hedeflerini sürdürmek istiyor.

’Hoşgeldin’ etiketiyle sosyal medya üzerinden Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, yeni transferi paylaştı. 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Kırşehir Belediye Spor, Amed Spor karşısında deplasmanda aldığı 1 puanın ardından 26 puanla 9. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Battal Çelik; Amed Spor karşısında yeşil beyazlı ekibin üstün oynamasına rağmen maçı kazanamadığını söyledi. Çelik; "Alınan 1 puana gidilen plaf-off yolunda kesinlikle sevinmedik. Maçtan öncede yenilme ihtimalimiz olmadığını ifade etmiştik. Maça iyi başlayamadık ama maçı koparamadık da, play-off rakipleri karşısında alınan bir puanı kendi adımıza değerli olarak da görmekteyiz. Hafta sonu oynayacağımız Zonguldak Spor maçından ise mutlak galip gelmek istiyoruz" dedi.

Kırşehir Belediye Spor, zorlu Zonguldak deplasmanı hazırlıklarını Güneykent Tesislerinde yaptığı kapalı saha antrenmanıyla sürdürüyor.