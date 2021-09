Kırşehir ’Ayva Boranası’ coğrafi işaret aldı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası “Kırşehir Ayva Boranısı” yemeği için coğrafi işaret alındığı duyurusu yaptı. Kırşehir TSO tarafından yapılan açıklamada, "Yaptığımız coğrafi işaret başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edildi" denildi.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ise yaptığı açıklamada; "Alternatif turizm çeşidi olarak giderek önem kazanan gastronomi turizmi ve coğrafi işaretlemenin önemi her geçen gün artmakta. Yöresel yiyecekler, özellikle son yıllarda turistlerin seyahat tercihlerinde önemli bir yer tutmakta. Seyahat çekicilik unsuru olan yöresel yiyeceklerden, tanıtım faaliyetlerinde de etkin bir şekilde yararlanılmaktadır" dedi.

Yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek ve geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak için yapılan çalışmalarını önemsediklerini söyleyen Yılmaz, "Kırşehir’in tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunmak gibi birçok amaca hizmet edecek bu güzel haberi tüm Kırşehir halkı ile paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Odamızın stratejik planı kapsamında coğrafi işaret çalışmaları yaparak marka şehir oluşturmak en önemli hedeflerimiz arasında. Binlerce yıllık tarihe ve kültüre ev sahipliği yapan Anadolu’nun kıymetli şehri Kırşehir, kendine has yöresel lezzetleri ile her daim dikkatleri üzerine çekmiştir. Kırşehir Ayva Boranısı yemeği de, et ile ayvanın bir arada kullanıldığı, kendine has lezzeti ile dikkat çeken önemli yöresel lezzetlerimizden biridir" diye konuştu.