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Kırşehir, Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor

Bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında 34.’sü gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Kırşehir hazırlanıyor.

KIRŞEHİR 09.09.2021, 17:48
Kırşehir, Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor

Bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında 34.’sü gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Kırşehir hazırlanıyor.



13 Eylül Pazartesi günü Cacabey Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayacak olan kutlamalar, çeşitli programlar ve konserler ile devam edecek. Ahilik Haftası’nın festival havasında geçeceğini belirten Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf ve şehir halkına seslenerek şehirde bayram coşkusu oluşturulmasını istedi. Öztürk, “Meydandaki o coşkuyu yansıtalım. Siyaset gütmeden bir araya gelelim ve şehrimizin birlik ve beraberliğini gösterelim. Pandemiden dolayı zor zamanlar geçiren esnafımız için de bayramımızın hayırlı geçmesini umuyorum. Bu bayramları ne kadar dolu dolu geçirirsek o kadar şehrimize faydası olur. Şehrimizin kültür turizmi de bu coşkudan faydalanır” dedi.


Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açılış töreninden 3 gün sonra katılması bekleniyor.

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