Kırşehir 112 ekipleri zorlu kış şartlarında vatandaşın yanında

Kırşehir 112 ekipleri; tedavi bekleyen hastalara kar yağışı nedeniyle zorlu hava şartlarına rağmen müdahale ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekipleri imkânlarını seferber ederek hastaların imdadına koşuyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapalı olan il genelindeki 19 köy yolu da ulaşıma açıldı. Ekipler olması muhtemel tipiye karşı da sürücüleri uyararak ilçe merkezinden il merkezine geçişlerin sağlıklı şekilde yapılması için tedbir alıyor.

Ankara ve Kayseri yolu güzergahları da her iki yönlü trafiğe açık.