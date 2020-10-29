KGK’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümü nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlandı.

Gurur ve heyecan ile Cumhuriyet Bayramının kutlandığını belirten Dim mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi 97 yaşına girerken de içeride ve dışarıda düşmanların hedefi olmaya devam etmektedir. İç ve dıştaki teröristler ile düşmanlar, 97 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimize yönelik hain hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmek için bir fırsattır. Cumhuriyet’le elde ettiğimiz kazanımlarımızın bekçisiyiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal kahramanlarımız, vatanı için gözünü kırpmadan mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.