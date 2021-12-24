KESOB Başkanı Öztürk’ten sahte içkiye karşı uyarı

KIRŞEHİR (İHA) – Yeni yıl öncesi Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşlara sahte alkol uyarısı yaptı. Öztürk; “Maalesef yine sahte içki üreticileri meydana çıktı. İnsan sağlığını hiçe sayarak üretilen ve piyasada çokça dolaşan sahte içkiler hem üretene hem içene hem de devlete geri dönüşü olmayan zararlar veriyor” dedi.

Emniyet birimlerinin sahte içki satışına karşı etkin mücadele yürütmesi gerektiğini aktaran Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Öztürk, “81 ilde devam eden ‘zehir’ kod adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum” diye konuştu. Sahte içkinin gerçeğinden ayırt edilmesinin zor olduğunu aktaran Öztürk açıklamasında; “Sahte içkide kullanılan alkolün metil alkol mü etil alkol mü olduğu tat veya kokuyla ayırt edilemiyor. Bu sahtekârlar metil alkolden ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürüyor. Doğrudan pet şişelerde sattıkları gibi orijinal şişelere sahte etiket yapıştırarak da piyasaya sürüyorlar. Etil ve metil alkol arasındaki fark yalnızca laboratuvar ortamında ayırt edilebiliyor. Küçük bir miktarının bile ölümcül sonuçlara yola açacağı bilinen sahte alkole karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve esnafımızdan bandrollü şişeler tercih etmelidir. Ucuz olması nedeniyle satın alınan bu zehir, yalnızca vatandaşın sağlığını değil devlete de ekonomik yönde olumsuz etkiliyor. 2015 yılından bu güne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var” şeklinde konuştu.