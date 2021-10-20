Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi Açılıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, engelli vatandaşların eğlenerek öğreneceği ve birlikte zaman geçireceği Kervansaray Mahallesi ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açıyor.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, geliştirilen sosyal yaşam projesi ile engelli vatandaşların topluma daha fazla adapte olabileceğini söyledi. Başkan Ekicioğlu, “Engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kurs gibi alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor olacağız” dedi. Kervansaray Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nden, tüm vatandaşların hizmetlerden faydalanabilmesi için 28 Ekim 2021 tarihine kadar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir Belediyesi, engelsiz yaşam için kurumsal işbirliği ve kamusal alanların erişilebilir olması kadar engelli kişilerin de yaşam standartlarının da iyileştirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yaparak farkındalığı daha da geniş kitlelere yaymaya çalışıyor.