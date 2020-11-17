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Kent Konseyinden sosyal mesafe uyarısı

Artan korona virüs vakalarına karı Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sosyal mesafeli yürüyüşle toplumda virüsten korunma yollarına dikkat çekiyor.

KIRŞEHİR 17.11.2020, 09:56
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Kent Konseyinden sosyal mesafe uyarısı

Artan korona virüs vakalarına karı Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sosyal mesafeli yürüyüşle toplumda virüsten korunma yollarına dikkat çekiyor.

Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Vekili Aysu Seyfi, gençlik meclisi üyeleri ile birlikte şehrin kalabalık noktalarında sosyal mesafe kurallarını anımsatan yürüyüş yaptı.

Korona virüs sürecinin sağlıklı atlatılmasına yönelik şehirde gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamada bulunan gençlik meclisi başkan vekili Aysu Seyfi, "Toplumumuzda sürekli korona virüsten korunma yolları anlatılıyor. Bizde gençlik meclisi üyeleri olarak farkında olduğumuz ama uymakta zorlandığımız kurallara karşı duyarlılık oluşturmak istedik. Yürüyüşümüz umuyorum uymamız gerekli kurallarında farkında olmamızı sağlamıştır"dedi.

Kırşehir Kent Konseyi, farkındalık çalışmalarını topluma bağlı bulunduğu meclisler aracılığı ile aktarıyor.
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