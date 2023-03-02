Kent Konseyi Engeller Meclisinden engelli depremzedelere destek

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Kırşehir’e yerleşen engelli depremzedelere Kırşehir Kent Konseyi engellenmesi meclisi destek sunuyor.

Engelliler Meclisi Başkanı Turgay Demir, devletin her türlü ihtiyacın giderilmesinde sivil toplum kuruluşları ile destek olduğunu engeller meclisinin de engelli depremzedeler için gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Kırşehir’e yerleştirilen depremzedelerin akülü araba, akü ve temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek sunulduğunu aktaran Demir, "2 ayrı engelli depremzede kardeşlerimizden birinin akülü araç ve bir diğerinin akülü araç aküsü ihtiyaçlarının giderilmesine vesile olmanın vicdani huzuru ile tüm milletimizi devletimize ve bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu kutlu hizmeti gerçekleştirmemizde bize destek olan kendi akülü aracını bağışlayan ve isminin açıklanmasını istemeyen engelli kardeşimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve depremin şiddetli hissedildiği bölgelerden Kırşehir’e gelen deprem zedelerin temel ihtiyaçları Kırşehir Valiliği koordinesinde karşılanıyor.