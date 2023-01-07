Kedinin imdadına HAYDİ ekipleri yetişti

Kırşehir’de, yol kenarında bir sürücünün çarpıp kaçtığı kediyi haydi ekipleri kurtardı.

Şehir merkezinde meydana gelen kazada plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil kediye çarparak kaçtı. Yapılan ihbarla harekete geçen HAYDİ ekipleri, yaralı kediyi bulunduğu yerden alarak tedavi olmasını sağlamak için veteriner kliniğine götürdü. Olay anında plakası alınamayan sürücü polisin yaptığı kamera araştırması sonrası tespit edilerek yakalandıktan sonra işlem başlatıldı.

Yaralı kedinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.