KEAH Üroloji Bölümünde Endovizyon cihazı hizmeti başladı

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi (KEAH) Üroloji Bölümü’nde endovizyon cihazı hizmet vermeye başladı.

KEAH’ne kazandırılan endovizyon cihazı ile ilgili açıklamada bulunan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Erol Erşekerci, alınan cihazın önemli ameliyatlarda kullanıldığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Erşekerci, “Üroloji ameliyatlarının büyük bir çoğunluğunu endoskopik (kapalı) ameliyatlar oluşturmakta. Kapalı taş cerrahisi, prostatın kapalı ameliyatları, böbreğin kapalı ameliyatları gibi birçok ameliyat geçmişten beri başarı ile yapılmaktadır. Hastaneye alınan endovizyon cihazı son teknoloji olup hastalarımıza daha iyi hizmet vermemize yardımcı olacaktır" dedi.