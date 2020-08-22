Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Kaya: "Un fiyatlarına devlet müdahalesi şart"
KIRŞEHİR, KAHVECİLER, FIRINCILAR VE OTELCİLER ODASI BAŞKANI DAVUT KAYA, FIRINCILARIN ARTAN MALİYETLERİ NEDENİYLE UN FİYATLARINA DEVLETİN MÜDAHALE ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. FOTOĞRAF ESNAF ODALARI BİRLİĞİ
Kırşehir, Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Davut Kaya, fırıncıların artan maliyetleri nedeniyle un fiyatlarına devletin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Kaya, "Ülkemizde ekmek fiyatları Narh’a tabi. Devletimiz tarafından belirlenmiş bir tarifeye göre satışı yapılmakta. Ancak ne hikmetse,ekmeğin yapıldığı un, pişirildiği yakıt,maya, işçilik ve diğer tüm giderlerin hepsi serbest piyasa ve hiç bir fiyat denetimi mekanizmasına tabi değil" dedi. Fırıncıların giderlerinin yüzde 75 oranında artış gösterdiğini belirten Kaya, açıklamasında; "Tüm girdilerimiz son beş yıl içinde yüzde 75 oranında artmıştır. Buna rağmen ekmek fiyat artışı yapılmamıştır. Fırıncılık mesleği tüm meslek grupları arasında halkımızla doğrudan sürekli iletişimi olan nadir mesleklerden biridir. Nitekim pandemi sürecinde esnafımız kendi sağlığını hiçe sayarak vatandaşlarımızın kapılarına kadar ekmeklerini götürmüştür. Yine bu pandemi sürecinde artan maliyetlerimize rağmen devletimizle milletimizle dayanışma adına süreç boyunca hiç bir talepte bulunmadık" diye konuştu.
Kaya, fırıncıların talebi ve isteğinin ise un fiyatlarının 80-90 liradan 135-140 fiyat bandına dayanmasına müteakip ekmek fiyatları güncellemesi olduğunu belirtiyor.
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