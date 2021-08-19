KAEÜ’de Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı başladı.

Merkez Yerleşkesinde bulunan kapalı spor salonunda gerçekleşen sınav yoğun katılımla başladı. Ön kayıt başvurularının 09 – 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildiği sınava; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 174, Spor Yöneticiliği Bölümü için 309, Antrenörlük Eğitimi Bölümü içinse ise 742 başvuru oldu. Başvuran adayların 25’i milli sporcu olmak üzere, 828 erkek ve 397 kız öğrenci; toplam 1225 aday sınava girmeye hak kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci alım sürecini yakından takip eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 18 Ağustos 2021 tarihinde sınavların yapıldığı salonda incelemelerde bulundu. Özel yetenek sınavı, 21 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.