banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
LGS tercihleri başlıyor!
LGS tercihleri başlıyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi

KAEÜ’de Kırkpınar gururu

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisi baş pehlivan oldu.

KIRŞEHİR 04.07.2022, 09:58
KAEÜ’de Kırkpınar gururu

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisi baş pehlivan oldu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencinin başpehlivan olmasını sosyal medya hesabından, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Cengizhan Şimşek, 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak altın kemer kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının da devamını dilerim" notuyla paylaştı.

Dün yapılan ve normal süresi berabere biten müsabakalarda puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar’ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek’e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Yorumlar (0)
26°
açık