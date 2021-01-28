KAEÜ’de Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

‘Üniversitenin bölgeselden uluslararası alana taşımaya çalıştıklarını’ söyleyen Rektör Vatan Karakaya, “Kalkınma Planı uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koymakla birlikte, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılıyor. On Birinci Kalkınma Planının merkezinde kurulan bu merkez sayesinde ülkemizin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve halkımızın refahının artırılması amaçlanıyor”dedi.

Rektör Karakaya, kurulan bu ortak uygulama ve araştırma merkezi sayesinde bölgesel misyondan hareketle ülkemizin uluslararası hedeflerine çok önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla; bölgesinde lider, ülkesinde model, uluslararası alanda ise söz sahibi bir üniversite olduğunu belirten Rektör Karakaya, pilot proje, kalite çalışmaları ve uzaktan eğitim çalışmalarında gösterdikleri başarıyı projede de gösterebileceklerini söyledi.