KAEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri tarafından 12 Mayıs Hemşireler Günü Etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte 4. sınıf sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri, görevlerini ve sorumluluklarını 1. sınıf öğrencilerine devretti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocağil, Sağlık Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Turan, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Ünsal, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Başdoğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Başdoğan, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Ünsal ve Sağlık Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Turan öğrencilere hitap etti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Deniz Büyüksoy; ’ICN Temaları Işığında 21.Yüzyılda Hemşirelik’ konulu sunum yaptı. Etkinlik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Selin Söyünmez’in ’Hemşirelik Tarihi’ adlı anlatımı ile devam etti.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri ve 1. sınıf öğrencileri devir teslim törenini gerçekleştirdi. Öğrencilerinin coşku ile eşlik ettiği etkinlik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünün katkılarıyla hazırlanan müzik dinletisi ile sonlandırıldı.