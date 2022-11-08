KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya, Kayseri’de ‘Gençlik ve Aile Çalıştayına’ katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kayseri’de Gençlik ve Aile Çalıştayına katıldı.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, ’Bağımlılık’, ’Dini ve Manevi Değerler’, ’Sosyal Politikalar’, ’İstihdam-Kariyer’, ’Evlilik, Aile İçi İletişim’, ’Kuşak Çatışması’, ’Gençlik ve Cinsiyet Sorunları’ üzerine görüş bildirdi. Rektör Karakaya, Türk aile yapısının korunmasının önemine değinerek günümüzde şehirleşme, teknoloji, sanayileşme gibi faktörlerin Türk aile yapısında farklılaşmalara yol açtığını anlattı. Gençlik ve Aile Çalıştayının çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini de söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Panelin sonunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a bir hediye verdi.