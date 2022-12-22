KAEÜ Rektörü Karakaya ’Bilgi sorunu ve eleştiri teklifler’ çalıştayına katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, ’Bilgi sorunu ve eleştiri teklifler’ çalıştayına katıldı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Cihannüma Derneği işbirliğinde organize edilen Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı, Samsun Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleşti. Çalıştayda moderatörlük yapan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya; üniversitelerin bilgi üreten, ürettiği bilgiyi kültüre dönüştüren en üst kurum olduğunu söyledi. Üniversitelerdeki bilgi sorununun önüne geçilmesinin gerekliliğini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, bin yıllık tarihi bir kültür ve bilgi birikimine sahip bir millet olarak Anadolu Medeniyetinin özgün şekilde tekrar inanç sistemine geçirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Açılış panelinin ardından iki gün sürecek olan ’Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayına’ geçildi.