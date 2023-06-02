KAEÜ Öğretim görevlisi ’Gıda Takviyesi’ geliştirdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi geliştirdiği gıda takviyesini Rektör Karakaya’ya hediye etti.

Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle, TÜBİTAK projesi içinde geliştirdiği gıda takviyesini Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya hediye etti.

Kolajenin ne olduğu ve ne işe yaradığı hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle, kolajenin; cilt, saç, kornea, kan damarı, kas, kemik ve tendonların yapısına katılan en önemli protein bileşenlerden biri olduğunu belirtti.

Tekle, “Saç ve tırnak onarımı, eklem sağlığı, kas gelişimi, cildin elastikiyet kapasitesinde ve damar esnekliğinde önemli rol oynar. Kolajenler türüne göre de değişmekle beraber kemik kaybını önleme, kas gelişimini arttırma, eklem şikâyetlerini hafifletme cilt sağlığını iyileştirme, tırnak ve saçları güçlendirmede destek sağlar" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle’nin projesi daha önce TEKNOFEST 2021’de ikincilik ödülü ve TEKNOFEST 2022’de Girişimcilik Programı hibe desteği kazandı. Projede üretilen ilk ürün ise “DR SHEF-TECH KOLLAJEN GIDA TAKVİYESİ” oldu. Ürünün içeriğinde kolajenin yanında C vitamini, hyaluronik asit, çinko, biyotin ve selenyum içeren ürün, oldukça zengin ve kaliteli bir sunuma sahip.