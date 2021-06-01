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KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinden Tango Konseri

KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (NEGSF) öğretim elemanları tarafından ’Tango’ isimli konser verildi.

KIRŞEHİR 01.06.2021, 16:25
KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinden Tango Konseri

KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (NEGSF) öğretim elemanları tarafından ’Tango’ isimli konser verildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonunda düzenlenen konser, YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Konsere NEGSF Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Fakülte Sekreteri Ekrem Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konser, Müzik Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Satı Doğanyiğit (Şan), Dr. Öğr. Üyesi Şenol Afacan (Keman-Mandolin), Öğr. Gör. Sinan Tüfekçi (Piyano) ve Öğr. Gör. Kenan Tüfekçi (Piyano-Akordeon-Flüt) tarafından verildi.

Konser sonunda ise öğretim elemanları teşekkür ve katılım belgesi aldı. Öğrenciler ise konsere online katılım gösterdi.
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