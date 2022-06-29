KAEÜ Kaman MYO Sekreteri, böbrek nakli bekliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO Sekreteri Gökhan Özcan, böbrek nakli bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özcan, sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu. Özcan, "Böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığım bu süreçte; hastaneyi dolup taşıran, telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşmaya çalışıp beni bağrına basan tüm Kırşehir’e ve değerli gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ani gelişen bu zor süreçte, sizin varlığınız ve değerli dualarınızla en önemlisi de rabbimin izni ile bu sınavı atlatıp ailemle, sizlerle olmak en büyük ümidim, hayalim" dedi.

Organ nakli için Kırşehirlilerin duyarlı davranacağını aktaran Özcan, sağlığına kavuşabilmesi için nakil işleminin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi gerektiğinin de altını çizdi.