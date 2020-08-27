KAEÜ ile Türkşeker protokol imzaladı
BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAMAK ADINA TÜRKŞEKER İLE KAEÜ’Sİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL İLE JEOTERMAL KUYU POTANSİYELİ, AR-GE SERASI VE CEVİZ ÜRETİMİ İLE İLGİLİ KONULAR DAHA DETAYLI ELE ALINACAK.FOTOĞRAF ÜNV BASIN BİRİMİ
Ge Serası ve ceviz üretimi ile ilgili konular daha detaylı ele alınacak.
Ürün alım garantili iş birliği içerisinde olunacağını anlatan Rektör Karakaya, “Kırşehir’in doğal zenginliği jeotermalin yaygın olarak kullanılması için projeler üretiyoruz. Projelerin sahada hayat bulması bizleri de mutlu kılıyor.
Projeler kapsamında ikili iş birliklerine her zaman açık olarak hareket etmekteyiz. Daima ürün alım garantili iş birlikleri içerisinde olacağız”dedi.
Yapılacak yeni yatırımlarla Kırşehir’in cazibe merkezi haline getirileceğini belirten Karakaya, açıklamasında;
“Çekirdek aile yapısına uygun sera modelleri ile yatırıma yön vermek bölgeye yeni yatırımcıları çekmeyi amaçlıyoruz. Tarımsal üretimde katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmek istiyoruz”ifadelerini kullandı.
Türkşeker Fabrikaları Genel Müdürü Alkan ise KAEÜ’si ile işbirliği halinde olacaklarını şehirde başlatılacak uygulamanın Türkiye’ye model olacağını söyledi.
Toplantı sonunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmasına karar verilmesi ile sona erdi.
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