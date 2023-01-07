KAEÜ ile OSB İş Birliği ile Yabancı Uyruklu Öğrencilere Staj İmkanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yabancı uyruklu öğrencilerin staj imkanını sağlamak adına iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite-Sanayi iş birliklerini güçlendirmek, yabancı uyruklu öğrencilere staj imkânı sağlamak ve yetişmiş insan gücünün istihdamı amacıyla üniversite ile Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin ve yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı programda Kurt, üniversite-sanayi iş birliklerinin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Kurt, konuşmasında; "Üretme gayreti içinde. Ancak üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin ticarileşmesi ve ülke ekonomisinde bir değer olarak yer alabilmesi için sanayimiz ve sanayicimizle iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Böylelikle bilime Ar-Ge’ye verdiğimiz değer öğrenci stajları ve istihdamla kendini gösterebilir’’ dedi.