KAEÜ ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında staj imkanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı çerçevesinde üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleme, staj ve istihdam imkânı sunma adına bir toplantı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin staj başvurularının ve detaylarının konuşulduğu toplantıda, staj başvuruları ulusal staj programı kariyer kapısı üzerinden alınacağı bilgisi paylaşıldı. Başvuru yapacak olan öğrenciler staj imkânından faydalanabilecek. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği için protokol imzalanacak.