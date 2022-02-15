Jandarma ve polisten sokak hayvanlarına mama desteği

Kırşehir Çiçekdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Çiçekdağı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besledi. Çiçekdağı ilçesinde jandarma ve polis, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama desteğinde bulundu. Çiçekdağı Kaymakamlığı bünyesinde gerçekleştirilen mama desteğinde ekipler, ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara mama bıraktı. Sokak hayvanlarını besleyen ekipler, mama desteğinin çeşitli noktalarda uygulandığını, vatandaşların da bu konuda özellikle kış aylarında daha çok duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği Gönüllü Besleme Üyeleri ise sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarıyla örnek çalışmalara öncülük eden jandarma ve polisin örnek olduğunu sivil vatandaşların da sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında duyarlı olması gerektiğini belirtti.