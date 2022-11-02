Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ekim ayı içerisinde yaptıkları operasyonda 8 şüpheliden 2 bin 986 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Ekim ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarda 8 şüpheli kişide 2 bin 986 uyuşturucu madde, 11 tabanca, 2 bin 060 paket kaçak sigara, 96 litre kaçak alkol, ele geçirdi. Ayrıca, kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyeri de kapatıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si de tutuklanarak cezaevine gönderildi.