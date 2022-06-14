Jandarma Kuruluşunun 183. Yılını kutluyor

Kırşehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, beraberindeki heyet ile birlikte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. Yılı nedeniyle Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Buhara, "Bilgi birikimi ve tecrübesiyle halkımızın selameti, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için yüksek vazife şuuruyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi. Ziyaret, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen’in Vali Buhara’ya Kırşehir’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermesi sonrası ziyaret sona erdi.