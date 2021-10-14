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Jandarma, KADES’i tanıttı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, ‘kadına yönelik şiddetle mücadelede’ farkındalık oluşturmak için Çiçekdağı ilçesinde tanıtım ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

KIRŞEHİR 14.10.2021, 16:53
Jandarma, KADES’i tanıttı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, ‘kadına yönelik şiddetle mücadelede’ farkındalık oluşturmak için Çiçekdağı ilçesinde tanıtım ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

Toplumda farkındalığın arttırılması maksadıyla, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli ile birlikte Çiçekdağı ilçesinde çalışan 75 kadına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ve KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, afiş ve broşür dağıtarak 48 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulamasının yükletilmesi sağladı.

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