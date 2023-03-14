Jandarma ekipleri çocuklara jandarmayı tanıttı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesinde çocuklara jandarma mesleğini tanıttı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Asayiş Komutanlığı, trafik ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle yakar top oynayıp, yüz boyama etkinliği yapan ekipler, jandarma mesleğinin tanıtılmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışması yaptı. Çocuk dergisi veren jandarma timleri çocuklara meyve suyu ikramı da yaptı.

Jandarma eğitim köpeği gösterisi ise çocukları hayran bıraktı.