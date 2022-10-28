İş İnsanı Öz: "Cumhuriyet kenetlenme zamanıdır"

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin birlik, bütünlük ve milli değerler içinde kenetlenme ve bütünleşme zamanı olduğunu söyledi.

Öz 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Birçoklarının ’imkânsız’ dediği çetin bir mücadelenin ardından kazandığımız hür irademizin, özgürlüğümüzün tescili cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yıldönümünü milletçe gurur coşku ve heyecan içerisinde kutluyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı mirasın değerini bilmeliyiz" dedi. ’Birlik ve beraberliğin tescillendiği gün olmalı cumhuriyet kutlanmaları’ diyen Öz açıklamasını şöyle sürdürdü;

"99 yıllık bu tarih, aziz milletimizin zor zamanlarında nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren ve geleceğimiz için hayat dolu örneklerle doludur. Milletçe birlik ve beraberliğimizin tescillendiği bugün, cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir kenetlenme, milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, geçmişte yaşadığımız ve hiçbir zaman unutmamamız gereken o kötü günlerde yaptığımız sıkı kenetlenmeyi, birlikte hareket etmeyi, düşmanlara karşı gösterdiğimiz inançlı tutumu başarıyla sonuçlandırdığımız gündür. Aziz şehitlerin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Türk milleti olarak ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasın değerini bilmeli, bu topraklara sahip çıkmalıyız. Bizler MÜSİAD ailesi olarak, ülkemize ve milletimize ekonomik başarılar kazandırma amacındayız. Ticari gücümüzü arttırma ve ülkemizi ulusal arenada daha iyi temsil etme noktasında çalışıyoruz. Allah bizlere muvaffakiyet nasip etsin."