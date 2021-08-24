İl Sağlık Müdürü Bulut: “Yoğun bakımda yatanları görünce üzülüyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, aşı kampanyalarına karşı duran ve aşı olmamakta ısrarcı olanlara seslenerek, "Yoğun bakımda yatanları görünce üzülüyoruz” dedi.

Kırşehir’in yüzde 75 oranında aşılamayı geçtiğini belirten İl Sağlık Müdürü Bulut, ”Renk ayrımında mavi olduktan sonra en düşük risk grubuna giriliyor. Kırşehir için biz bu durumu yeterli görmüyoruz. Son vatandaşımızı aşılayana kadar biz çabamızı sürdüreceğiz" dedi.

"Yoğun bakımda yatan hastaları gördükçe üzülüyoruz"

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakımda yatan hastaları gördükçe üzüldüklerini dile getiren İl Müdürü Bulut, "Aşıları eksik olan ya da aşı yaptırmayan vatandaşları gördükçe ve bu hastaların kritik durumlarını gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz. Biliyoruz ki bu vatandaşlarımız aşılarını olmuş olsalar enfekte olsalar dahi hastalığı çok rahat atlatacaklar. Ama maalesef bu vatandaşlarımız yoğun bakımlarda kritik şekilde takibimiz altında ve bu durumlar bizleri üzüyor. Yüzde 75 olduğumuz gibi inşallah yüzde 100 olduğumuz günleri de görürüz. 15 Yaş üstü ve 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için de aşılanma hakkı tanındı. Hedef nüfusumuz 193 bin oldu. Toplam yaptığımız aşı doz sayısı ise 288 bini geçti. Çadırlar, mobil ekipleri hastane ve sağlık ocaklarında aşılamalar sürüyor. Randevulu ya da randevu almadan da beklemeden aşılarını vatandaşlar olabilirler” diye konuştu.