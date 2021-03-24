İl Sağlık Müdürü Bulut, “Tüberküloz, önlenebilir enfeksiyon hastalığıdır”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Tüberküloz haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada her dakika 3 kişi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmekte olduğunu söyledi.

İl Müdürü Bulut, “Tüberküloz hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen halen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam etmektedir”dedi.

Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin ücretsiz yapıldığını belirten Bulut, açıklamasında; “Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar Bakanlığımız tarafından temin edilerek ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Hastaların tedavisini düzenli olarak sürdürmek ve tamamlanmasını sağlamak amacıyla 2006 yılından beri DSÖ’nün önerdiği Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. DGT hastanın ilaçlarını doğru ve tam olarak içtiğinden emin olabilmek için her doz ilacın bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirilmesidir”diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2021 yılı Dünya Tüberküloz Günü teması "Zaman Geçiyor" sloganı ile belirtiliyor.