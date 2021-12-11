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İl Müftüsü Koronavirüse yakalandı
KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman korona virüse yakalandı.
KIRŞEHİR 11.12.2021, 13:57
KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman korona virüse yakalandı.
Geçtiğimiz hafta İl Müftüleri Toplantısına katılan İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşmeden önce yaptırdığı testi pozitif çıktı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Yaman, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.
Yaman’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.