İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3. olağan toplantısı yapıldı

Kırşehir’de, İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 3. Olağan toplantısı yapıldı.

Vali İbrahim Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde istihdam ve işsizliği azaltıcı konular görüşüldü.

Valilikte düzenlenen toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, il düzeyinde istihdamı artırmaya ve işsizliği azaltmaya yönelik olarak alınacak tedbirleri görüştüklerini söyledi.

Kırşehir’de, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek, koruyucu ve geliştirici tedbirler almak üzere düzenlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği bu günlerde gerekli tedbirleri alarak işletmelerin tam kapasite ile çalışmalarını hedeflemekteyiz. Süreç içerisinde, sıkıntılı iş kollarında olumlu bir noktaya gelmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Toplantı, gündeminde yer alan maddelerin değerlendirilmesi ve ilgili daire müdürlerinin sunum yapmalarının ardından sona erdi.